"They Got Blues": debutta la serie di vinili di Betterly

La serie di vinili They Got Blues - composta dalle opere di ventiquattro bluesmen tra i più iconici di sempre - è l'iniziativa di lancio nel settore musicale da parte di Betterly, startup incubata all'interno del gruppo De Agostini specializzata nel comparto delle "subscription box", già maturo a livello europeo ed internazionale e, invece, quasi tutto ancora da scoprire in Italia.

Nel caso in specie, la serie di vinili include 24 capolavori a 33 giri proposti a due a due in cofanetti (box), ciascuno accompagnato da un booklet inedito a forma di copertina di album: è una serie da collezione dedicata all’inferno e al paradiso di un genere immortale e mitico. Si tratta di un racconto sonoro della durata di 12 mesi che ritrae un pezzo di storia della musica – e una sezione di “Storia del Blues”, c’è davvero, in tutti i booklet – in chiave inedita.

Da Howlin’ Wolf a Stevie Ray Vaughan, dai Canned Heat a Janis Joplin, passando per chitarre irrequiete come la Lucille di B.B King e città con il ritmo nelle vene come la Windy City (Chicago) di Willie Dixon e Robert Johnson, il gotha del blues – americano e non solo – arriva direttamente nella cassetta della posta. Per staccare il biglietto di partenza c’è un solo requisito: la volontà di lasciarsi stupire. I presupposti ci sono tutti. Alcuni dei 33 giri proposti – tutti nuovi, da 180 grammi e riprodotti esclusivamente dai master originali – come Turning Point di John Mayall, icona del British Blues, e T-Bone Blues di T-Bone Walker sono vere rarità.

Per mantenere vivo l’effetto sorpresa, il team Betterly ha creato un po’ di mistero sul contenuto delle singole box anche se, piccolo spoiler, nell’omonima playlist dell’account Spotify di Betterly si possono trovare ottimi indizi sui titoli che compongono la serie. Selezionando They Got Blues sul sito di Betterly (www.betterly.com) sarà sufficiente scegliere il piano di pagamento preferito tra i quattro proposti – per uno, tre, sei o dodici mesi. Per inciso, anche il prezzo è super competitivo: 14,45 € a vinile con l’abbonamento annuale, poco di più con le altre opzioni (senza contare il regalo del contenuto editoriale da collezione e le spese di spedizione). A quel punto, in appena un paio di giorni, il viaggio ha inizio.

In ogni episodio, con la rubrica “Road Trips”, verrà spontaneo partire in tour alla scoperta dei luoghi, delle strade, dei locali più simbolici del Blues in compagnia di assoli, jam session indimenticabili e, perché no, un po’ di magia nera, di cui il Blues è intriso fin dalle sue (misteriose) origini. Complice l’accompagnamento musicale curato al dettaglio, l’intrattenimento è garantito anche senza il cavo AUX. Nei booklet di They Got Blues abbondano storie e aneddoti di un altro tempo, a corredo dell’inconfondibile suono caldo dei vinili; il tutto ritrovando un po’ di tempo per sé. È proprio la riconquista del tempo libero il cuore di They Got Blues e di tutte le serie Betterly: «È strano ciò che ci sta accadendo, le nostre vite sono diventate digitali e i nostri amici virtuali. E tutto quello che vorremmo sapere è a portata di un click», si legge nel sito betterly.com. «Vivere attraverso informazioni filtrate non può bastarci. Per scoprire il nostro potenziale disconnettiamoci per un po’ e divertiamoci per davvero, diventando i protagonisti di una vita, fuori dagli schemi».