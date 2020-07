Achille Lauro, le nuove date del 2021. Guarda il video di ‘Bam Bam Twist’

Slitta al 2021 il tour di Achille Lauro, che avrebbe invece dovuto andare in scena il prossimo mese di ottobre: a causa dell’emergenza sanitaria che ha compromesso, tra le altre cose, la musica dal vivo, i concerti del rapper e cantante romano si terranno nell’ottobre 2021, quando la voce di “Rolls Royce” si esibirà a Milano, Venaria (TO), Cesena, Napoli, Firenze e Roma. I biglietti già acquistati per gli show previsti ad ottobre 2020 rimangono validi per gli show di ottobre 2021. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/. Ulteriori informazioni possono essere reperite su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Ecco i dettagli dei sette concerti:

Sabato 16 Ottobre 2021 - MILANO @ Lorenzini District (recupero del 17 ottobre 2020)

Lunedì 18 Ottobre 2021 - VENARIA (TO) @ Teatro della Concordia (recupero del 19 ottobre 2020)

Giovedì 21 Ottobre 2021 - CESENA @ Nuovo Carisport (recupero del 22 ottobre 2020)

Sabato 23 Ottobre 2021 – NAPOLI @ Casa della Musica (recupero del 24 ottobre 2020)

Martedì 26 Ottobre 2021 - FIRENZE @ Tuscany Hall (recupero del 28 ottobre 2020)

Venerdì 29 Ottobre 2021 - ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 30 ottobre 2020)

Sabato 30 Ottobre 2021 - ROMA @ Palazzo dello Sport (recupero del 31 ottobre 2020)

Contestualmente all’annuncio delle nuove date Lauro De Marinis ha diffuso anche il video di “Bam Bam Twist”, l’ultimo singolo del rapper, realizzato in collaborazione con Gow Tribe. La clip, con Claudio Santamaria e sua moglie Francesca Barra, cita il cult di Quentin Tarantino “Pulp Fiction”. Potete guardarlo qui: