David Bowie nasceva a Londra, con il nome anagrafico di David Robert Jones, l’8 gennaio del 1947. Siamo abituati a considerarlo un cantautore; ma nella sua ampia discografia non sono mancate le cover di brani di altri artisti (benché nella maggior parte dei casi siano così personali da sembrare degli originali). Alle cover, Bowie ha dedicato un intero album (“Pin Ups”, 1973); nelle pagine che seguono non abbiamo preso in considerazione i brani di quell’album, ma buona parte di quelli che ha incluso in altri dischi della sua produzione da solista pubblicata in vita (non troverete quindi quelle incluse negli album usciti a nome Tin Machine né quelle incluse negli album postumi).

