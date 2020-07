Vasco Rossi: la scaletta di Modena Park, che rivive in tv con 'La tempesta perfetta'

A distanza di tre anni, "Modena Park" rivive in tv grazie a "La tempesta perfetta", docu-film realizzato dal regista e documentarista Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi e al concerto evento che il 1° luglio 2017 vide il rocker di Zocca esibirsi di fronte a oltre 220mila spettatori. Sul palco del parco Enzo Ferrari di Modena Rossi celebrò i suoi quarant'anni di carriera con una scaletta studiata per ripercorrere il suo viaggio dagli esordi con "Ma cosa vuoi che sia una canzone?", "Non siamo mica gli americani" e "Colpa d'Alfredo" fino ai più recenti dischi e singoli. Tra gli ospiti, alcuni amici e compagni di viaggio come Gaetano Curreri degli Stadio e il suo storico chitarrista Maurizio Solieri.

Questa la scaletta del concerto di Modena Park:

Intro: Also sprach Zarathustra (Strauss)

"Colpa d’Alfredo"

"Alibi"

"Blasco Rossi"

"Bollicine"

"Ogni volta"

"Anima fragile" (con Gaetano Curreri al pianoforte, che fa un medley di "Jenny", "Silvia" e "La nostra relazione")

"Splendida giornata"

"Ieri ho sgozzato mio figlio"

Delusa Medley: "Delusa", "T’immagini", "Mi piaci perchè", "Gioca con me", "Stasera!", "Sono ancora in coma", "Rock’n’roll show"

"Ultimo domicilio conosciuto" (con Maurizio Solieri)

"Vivere una favola"

"Non mi va"

"Cosa vuoi da me"

"Siamo soli"

"Come nelle favole"

"Vivere"

"Sono innocente"

"Rewind"

"Liberi liberi"

"Interludio 2017" (con assolo di Andrea Braido)

Acustico: "Il tempo crea eroi", "Una canzone per te", "L’una per te", "Ridere di te", "Va bene va bene così", "Senza parole"

"Stupendo"

"Gli spari sopra"

"Sballi ravvicinati del terzo tipo"

"C’è chi dice no"

"Un mondo migliore"



BIS:

"I soliti"

"Sally"

"Un senso"

"Siamo solo noi"

"Vita spericolata"

"Albachiara"