Evanescence, il nuovo singolo ‘The Game Is Over’: ‘È una promessa’

Nuovo singolo per la band di Amy Lee: gli Evanescence hanno messo a disposizione il secondo assaggio, il brano “The Game Is Over”, del loro prossimo capitolo discografico, “The Bitter Truth”, dopo che lo scorso mese di aprile il gruppo statunitense aveva pubblicato la canzone “Wasted on You”. Potete ascoltare il pezzo qui:

Caricamento video in corso Link

Ancora non si sa quando il prossimo album della band vedrà la luce, ma il gruppo ha fatto sapere che accadrà entro la fine dell’anno. Il disco, ideale seguito di “Synthesis” del 2017, sarà il quinto per gli Evanescence. Quanto a “The Game Is Over”, la cantante della formazione ha presentato così la canzone, stando alle parole riferite dal magazine statunitense con sede a Chicago Consequence of Sound:

Questa canzone parla dell'essere stufo della facciata. I travestimenti che indossiamo per gli altri per farli sentire a proprio agio, i sentimenti interni sono così diversi da ciò che mostriamo all'esterno per adattarci ai confini di ciò che è socialmente accettabile o di cosa non ti renderà spiacevole o troppo "strano".

Ha aggiunto poi Amy Lee:

“The Game Is Over” è una promessa a me stessa e ad alta voce che mostrerò di più del mio vero io interiore all'esterno - non lo rinchiuderò perché non può più essere contenuto. È anche una preghiera per migliorare, per non sentirsi così incasinati, rinchiusi e feriti dentro di sé.

Il tour "Worlds Collide" che ha come protagonisti i Within Temptation e gli Evanescence avrebbe dovuto prendere il via lo scorso mese di aprile ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso è stato posticipato al settembre 2021: la tappa italiana della tournée del gruppo di “My Immortal” è prevista il 9 settembre al Forum di Assago, nella periferia di Milano.