Mario Tessuto, la storia di “Lisa dagli occhi blu”

“Lisa dagli occhi blu”: 1969, C.Cavallaro - G.Bigazzi, Ed. Tiber

L'edizione del 1969 di "Un disco per l'estate" si conclude con la vittoria di "Pensando a te", cantata da Al Bano. La manifestazione di Saint Vincent, nonostante la conduzione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, non è accolta da eccessivo entusiasmo. L'unica ventata di novità viene dalla canzone che si aggiudica il secondo posto: "Lisa dagli occhi blu".

La canta Mario Tessuto, 23enne cantante pressoché sconosciuto al grande pubblico. Dopo sette anni di gavetta, l'interprete campano si ritrova improvvisamente catapultato nel giro dei big: in breve tempo, gli viene riservato un trattamento da divo, con tanto di ragazzine urlanti e pettegolezzi (gli viene anche attribuito un flirt con la valletta della trasmissione tv "Settevoci", Daniela Ghibli). "Lisa dagli occhi blu" è infatti uno dei best-seller assoluti del 1969: resta nella hit-parade da giugno a settembre, mantenendo il primo posto per 4 settimane. Le cifre di vendita dichiarate variano con disinvoltura da uno a due milioni di copie (le necessità promozionali raramente vanno d'accordo con l'esattezza delle stime…). Quel che è certo è che "Lisa" esce in un periodo di grande espansione del mercato discografico italiano e la sua lunga permanenza in classifica autorizza a credere alle sette cifre. Al di là dei risultati commerciali, la canzone diventa un classico dell'epoca: non a caso verrà puntualmente ripescata negli anni successivi, sull'onda della nostalgia per gli anni '60.

La grande accoglienza di "Lisa" sembra preludere a una carriera da divo, ma per Tessuto arriva un'inopinata battuta d'arresto già con il 45 giri successivo, "Nasino in su", sempre firmato da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro.

La canzone riesce a ottenere un discreto successo, ma è comunque un netto passo indietro rispetto alle vendite milionarie del brano precedente, e contribuisce a trasformare il cantante da "rivelazione del 1969" a "meteora".

In seguito, Bigazzi ammetterà di aver commesso un errore di valutazione nell'insistere sul brano come successore dell'exploit estivo: non riuscendo a ripetersi immediatamente, Tessuto comincia ad essere perseguitato dal confronto con il suo brano più noto, che col tempo diventerà sempre più schiacciante. Comunque il cantante non sparisce: nel 1970 lo si ritrova al Festival di Sanremo, dove canta "Tipitipitì" in coppia con Orietta Berti; in seguito partecipa a diverse altre edizioni del "Disco per l'Estate", ma senza più riuscire a replicare l'impatto della canzone più celebre.

In questi anni Tessuto ha continuato a cantare, incidere dischi (anche con la moglie Donatella) e scrivere canzoni (ha firmato, tra l'altro, dei pezzi per Loredana Berté, Adriano Celentano e Zucchero). Ma ha coltivato anche un'altra sua passione, la gastronomia: "Lucio Battisti diceva che i miei bucatini all'amatriciana erano migliori persino di quelli di Roma… Se io cantassi come faccio da mangiare, sarei Frank Sinatra". Quando si è trattato di aprire un ristorante - con sala da ballo - a Besate, in Brianza, la scelta del nome è stata quasi obbligata: "Lisa dagli occhi blu".

Il testo qui sopra, scritto da Paolo Madeddu, è tratto, per gentile concessione del Gruppo Sugar, dal sito “Galleria della Canzone”, sul quale potete trovare le storie di più di 200 canzoni italiane di grande successo.