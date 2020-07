Ringo Starr: un concerto benefico per il suo compleanno (con Paul McCartney e altri)

Il 7 luglio Ringo Starr compirà 80 anni, e li festeggerà con il Ringo's Big Birthday Show, un concerto di beneficienza virtuale che si terrà sul canale YouTube del già batterista dei Beatles alle due (ora italiana) della notte fra il 7 e l'8 luglio. Lo show consterà di performance domestiche e filmati dal vivo di McCatney, Sheryl Crow, Gary Clark, Jr, Sheila E, Ben Harper, Steve Earle, Peter Frampton, Judy Collins e altri.

RIngo:



"Mi piacciono i compleanni, e quello di quest'anno sarà un po' più speciale. Niente invitati, niente torta per cento persone. In compenso metteremo su questo show, e sarà ugualmente un gran compleanno. Per farmi gli auguri, i fan possono dire, pensare o postare #peaceandlove a mezzanotte - alla mezzanotte nella loro ora locale - del 7 luglio".

Lo show sarà l'occasione per presentare una nuova versione di "Give me more love", la canzone di Ringo del 2017, realizzata con la partecipazione di Jackson Browne, Jeff Bridges, Elvis Costello, WIllie Nelson e altri. La trasmissione su YouTube andrà a beneficio di Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares, and WaterAid.