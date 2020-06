Tiziano Ferro, una nuova versione di "Accetto miracoli" con Tosca

Periodo di intensa attività per il il cantautore di Latina, che ieri ha annunciato le date del tour previste per il 2021, dopo il rinvio a causa dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, e pochi giorni fa ha lanciato il nuovo singolo “Balla per me”, in duetto con Lorenzo Jovanotti.

Ecco quindi un altro duetto, con Tosca: la title-track dell'ultimo album riletta in versione a distanza per Officina Pasolini, la scuola artistica di cui Tosca è direttrice della sezione canzone.

Oltre a esibirsi regolarmente sui social, Tiziano Ferro è stato recentemente anche testimonial dell’Open Week Master e Postlaurea dell’Università Cattolica, di cui fa parte il Master in Comunicazione Musicale, il primo corso italiano dedicato alle professioni della musica.