Il film sull’Eurovision è una (divertente) cagata pazzesca

Durante "Europe shine a light”, la manifestazione che quest’anno ha sostituito Eurovision, è andato in onda il trailer di un nuovo film di netflix: “Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga”. Si vedeva una performance in perfetto stile ESC, ma tra i volcani. Confesso che ho fatto fatica a distinguerle da quelle “regolari” (che quest’anno non erano in studio ma registrate”.

Il film diretto da David Dobkin e interpretato da Will Ferrell (che lo ha scritto) è stato reso disponibile sulla piattaforma in questi giorni. Nelle immortali parole del grande critico cinematografico Fantozzi : una cagata pazzesca. Divertente, ma pur sempre una cagata pazzesca

Certo, non stiamo parlando della Corazzata Potomikin, ma di un film comico. Ma sotto la dimensione ridicola c’è la voglia di celebrare una delle più importanti manifestazioni musicali-spettacolari del mondo. Buona parte della storia si svolge in una immaginaria finale ad Edimburgo, diversi protagonisti delle edizioni passate vi appaiono, oltre a volti storici come Graham Norton, il commentatore della BBC.

La storia (no spoiler) è quella di Lars (Will Ferrell) e Sigrit (Rachel McAdams), innamorati dell’ESC fin dal 1974, da quando vedono gli Abba cantare “Waterloo” in TV . Per Lars è un’ossessione che condiziona la vita sua e quella di un piccolo villaggio di pescatori in Islanda. Si ritroveranno a rappresentare il proprio paese, in un crescendo di vicende sempre più improbabili, però ricche di riferimenti reali, che i fan della manifestazione conoscono bene. Su tutti quello della discussione sull’opportunità, per un paese, di vincere o meno la manifestazione. Viene prima la gloria o l’impegno economico e organizzativo che ne deriva? II paese vincitore deve ospitare la finale anno successivo e da anni ci sono teorie complottistiche, sul fatto che certi paesi in realtà non vogliano vincere (e che quindi ci siano dei “sabotatori” interni)

Il cast è di livello: Pierce Brosnan, Dan Stevens (uno dei personaggi principali di Downton Abbey recita la parte del Russo cattivo), Demi Lovato (la cantante islandese che dovrebbe originariamente partecipare a ESC). Ma è tutta farina del sacco di Ferrell (che ha una moglie svedese, fan della manifestazione: l’idea nasce da lì). Se avete visto qualche film dove è presente Ferrell, ecco: avrete già immaginato dove e come va a parare la storia, e con che tipo di gag.

La trama è in realtà una scusa per celebrare quello che rappresenta la manifestazione e mettere in scena performance che sono più vere di quelle che vediamo di solito all’ESC. Il culmine è questo “Song-along”, un mash-up di diverse hit cantate da vincitori passati (Netta, Conchita Wurst)

In questi passaggi il film vorrebbe imitare “Moulin rouge”, ma la classe, lo stile di Baz Luhrman rimane lontano anni luce. Alla fine, per celebrare l’ESC, “Fire Saga” prova a fare una parodia dei suoi aspetti peggiori e più divertenti: così finisce per celebrarne il trash come valore assoluto. Per dire: la prima esibizione che si vede è quella di un fantomatico gruppo bielorusso che riprende pari pari quella dei Lordi, che nel 2006 vinsero la manifestazione travestiti da personaggi di un film horror di quarta categoria. Per fortuna l’ESC è molto di più di tutto questo.

“Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga” è un film molto lungo (più di due ore per una storia del genere?) e, a tratti, divertente. Ma patto di prenderlo per quello che è: una sequenza di sketch, alcuni riusciti (la musica dei Sigur Ros sul personaggio depresso che pare sconfitto) altri davvero terribili per cui le immortali parole di Fantozzi sono davvero azzeccate

(Gs)