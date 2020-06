Pink Floyd, due classici rimasterizzati nella playlist di rarità: ascolta

Nuovo pane per i denti per i fan dei Pink Floyd: dallo scorso 22 maggio nella playlist “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” la band britannica, pubblica rarità e amenità varie: inizialmente ogni venerdì, poi con minore regolarità: tanto che le ultime due aggiunte sono di ieri ed oggi, 30 giugno.

Non proprio delle chicche, ma pur sempre classici, nella versione rimasterizzata nel 2011: si tratta di "Hey you", da "The Wall" e "Time", da "The dark side of the moon". La playlist è reperibile sulle piattaforme streaming (ma curiosamente su YouTube non è aggiornata".

Le rarità incluse in “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”, inaugurate il mese scorso con la versione di “Us & Them” dal vivo all’Empire Pool di Wembley di Londra nel 1974, prima del lancio della playlist potevano essere ascoltate solo all’interno del boxset del 2011 del gruppo di Roger Waters e David Gilmour “Immersion”.