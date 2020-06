Niccolò Fabi, annunciati altri due eventi per l'estate 2020

Sono state aggiunte altre due date alle sette già confermate da Niccolò Fabi per l'estate 2020: il cantautore capitolino ha annunciato due eventi a Mantova e Roma per il prossimo mese di luglio. Nella città dei Gonzaga l'artista sarà di scena per un concerto in trio il 12 luglio al festival Bike In, mentre il 16 dello stesso mese Fabi sarà protagonista di "Prendiamola con filosofia", rassegna organizzata da TLON a Parco Appio, a Roma, in occasione della quale l'artista terrà un discorso sulla scrittura e sulle canzoni. Per quest'ultimo appuntamento l'ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria.

Dopo essersi esibito lo scorso 24 giugno a Firenze sul palco del festival Strateco, Fabi l'11 luglio si esibirà con Roberto Angelini e Pier Cortese a Villa Manin a Codroipo (Udine), mentre il 24 luglio sarà da solo a Bussoleno (Torino) per Borgate dal vivo. Il 25 luglio tornerà in trio con Angelini e Pier Cortese a Valgrinseniche (Aosta) per Musica sotto le stelle e così anche il 2 agosto a Rosolina Mare (in provincia di Rovigo). L'ultimo appuntamento al momento confermato è quello previsto a Bergamo, alla Sala Piatti, per il prossimo 9 settembre.