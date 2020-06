Kanye West, ascolta il nuovo singolo 'Wash Us in the Blood'

Kanye West ha reso disponibile oggi, martedì 30 giugno, "Wash Us In The Blood", singolo inedito realizzato con la collaborazione di Travis Scott e prodotto dal già NWA e scopritore di Eminem Dr Dre: la canzone antipa il nuovo album in studio del rapper nato ad Atlanta, il cui titolo provvisorio è "God’s Country".

La clip abbinata al brano, diretta da Arthur Jafa, alterna filmati d'archivio ai video delle proteste antirazziste in corso nelle principali città degli Stati Uniti dalla morte di George Floyd avvenuta per mano della polizia di Minneapolis.

Al momento non sono stati rilevati i principali dettagli - come, per esempio, tracklist e data di pubblicazione - di "God’s Country", ideale successore di "Jesus Is King" del 2019.