U2, debutta il canale 'X-Radio': David Byrne e Noel Gallagher tra i primi ospiti

Sarà disponibile a partire da domani, primo luglio, sulla piattaforma SiriusXM, U2 X-Radio, il canale tematico diretto dalla band guidata da Bono e The Edge: il chitarrista della formazione irlandese ha parlato del progetto nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione americana di Billboard.

"La radio è sempre stata importantissima per me", ha spiegato The Edge: "Immagino per ragioni generazionali: Dublino era praticamente isolata dalla cultura globale, tranne per le trasmissioni che arrivavano via radio in Irlanda. Anche quando abbiamo iniziato [con gli U2], erano le radio dei college a permetterci di raggiungere una fan base più ampia".

Pur spiegando come in palinsesto non troveranno spazio solo personalità musicali - ma anche "scienziati, filosofi, registi, ambientalisti, e più in generale persone che penso stiano facendo lo stesso tipo di domande che ci ritroviamo a fare noi attraverso la nostra musica" - l'artista, in quanto "autore e musicista", darà ampio spazio a illustri colleghi, come ad esempio "David Byrne e Carlos Alomar, che ho intervistato ieri, e Noel Gallagher, che ho sentito qualche giorno fa".

Senza voler trasformare la stazione "in una specie di archivio degli U2", The Edge ha assicurato di voler riservare spazio a "canzoni [del repertorio del gruppo] che non hanno avuto l'attenzione che meritavano", oltre che a "piccole composizioni sperimentali che spero di inserire nel palinsesto. Mi sono divertito a farli, ma in passato non ho mai avuto l'opportunità di fare sentire".

"La sfida, per noi, resta quella di bilanciare la necessità di offrire un grande spettacolo ai fan in generale, ma anche di essere consapevoli del fatto che potremmo avere persone tra il pubblico che sono state a dieci nostri show", ha concluso The Edge: "Non vogliamo, quindi, che la nostra offerta sia così prevedibile. Vogliamo rompere gli schemi e fare cose che sorprendano anche i più grandi e appassionati fan degli U2".