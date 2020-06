Queen, Roger Taylor: 'Se Freddie Mercury fosse ancora vivo...'

Intervistato dal sesto canale radiofonico della BBC, il batterista dei Queen Roger Taylor ha immaginato in che condizioni si sarebbe trovata oggi la band di "Bohemian Rhapsody" se lo storico frontman Freddie Mercury non fosse morto nel 1991.

"Freddie era il mio amico più caro, eravamo davvero molto vicini l'uno con l'altro", ha raccontato l'artista: "Stavamo sempre insieme e a volte siamo letteralmente stati l'uno nei vestiti dell'altro. Credo che se non fosse morto avremmo continuato a fare musica insieme, perché artisticamente parlando la nostra è stata un'ottima collaborazione. Ammesso che John Deacon [il bassista, ritiratosi a vita privata dopo la morte di Mercury] ci avesse permesso di farlo. John non era psicologicamente adatto a continuare, ma noi altri tre sì".

"Mi piace pensare che saremmo stati ancora a fare musica, a prescindere dal tipo", ha proseguito Taylor: "Io, Brian May e Adam Lambert amiamo esibirci dal vivo, e lo show sembra migliorare giorno dopo giorno, mentre lo proponiamo. E sarà così anche quando continueremo a proporlo".

Riguardo il rinvio del Rhapsody Tour, la cui nuova branca prenderà il via proprio da Bologna il 23 maggio del prossimo anno, l'artista ha spiegato: "Io e Brian adoriamo andare in tour: è il nostro lavoro, e rappresenta la nostra condizione migliore. Sono enormemente orgoglioso della nostra band. Essere in un gruppo era tutto quello che ho sempre desiderato. Nessuno si aspettava che i Queen durassero così tanto: siamo stati così fortunati da aver attraversato diverse generazioni, e siamo molto felici di essere sempre rimasti sullo sfondo".