Le brevi di oggi, 30 giugno: 24kGoldn e Nitro, Woodkid, This is The Kit, Lime Cordiale

E' disponibile online da oggi, martedì 30 giugno, "City of Angels [Nitro Remix]", collaborazione tra il rapper newyorchese 24kGoldn e il membro della Machete Crew Nitro: la canzone è una rielaborazione del brano che, nella sua versione originale, ha totalizzato 170 milioni di stream sulle principali piattaforme digitali:

Woodkid, sigla dietro la quale si cela l'artista francese Yoann Lemoine, terrà la sua unica data italiana per il 2020 il prossimo 25 novembre all'Alcatraz di Milano. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate al prezzo di 32 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

This is The Kit, il progetto guidato da Kate Stables, tornerà a segnalarsi all'attenzione del pubblico il prossimo 23 ottobre con l'album di inediti "Off Off On": l'album - quinto nella carriera dell'artista, prodotto da Josh Kaufman - è stato anticipato dal primo estratto "This is What You Did", già abbinato a un video ufficiale e reso disponibile in Rete.



La DPCM Squad, progetto fondato da Max Pezzali e dai Lo Stato Sociale, ha reso disponibile in Rete una nuova versione del brano "Una canzone come gli 883" realizzata dal team "Noi non siamo Invisibili", composto da lavoratori dello spettacolo. Alla realizzazione dell'operazione hanno preso parte - tra gli altri - Pierluigi Pardo (come ospite per un cameo vocale) e il produttore Pierpaolo Peroni.

Il concerto dei Lime Cordiale che si sarebbe dovuto tenere al Serraglio di Milano lunedì 30 novembre 2020 è stato spostato al Legend Club: lo rivela l'agenzia promotrice dell'evento, Barley Arts. I biglietti già emessi saranno ritenuti validi per accedere alla nuova location.

