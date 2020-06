Ron Wood (Rolling Stones): ad agosto una mostra benefica ad Ashridge House

Tra i prossimi 22 e 27 agosto, dalle 10 alle 16, Ashridge House - una delle più celebri country house britanniche che con un parco di oltre 5000 acri rappresenta una delle residenze storiche più conosciute e apprezzate del paese, sita nell'Hertfordshire, a circa 37 chilometri a nord di Londra - ospiterà una personale di Ron Wood, il chitarrista dei Rolling Stones.

La mostra, battezzata "Ronnie Wood x Ashridge House", offrirà al pubblico un'ampia selezione di opere - dipinti e sculture, per buona parte inediti - firmate dal musicista e artista visivo: l'allestimento includerà anche pezzi realizzati da Wood durante il periodo di lockdown e mai mostrati prima in pubblico.

"Sono stato a lungo ispirato dalla bellezza di Ashridge House e dai suoi incredibili giardini", ha spiegato Wood: "Ci sono stato molte volte e sono sempre stato incuriosito dai suoi interni e dalla storia del luogo. Ho ricreato Ashridge in molti dei miei dipinti nel corso degli anni: poter esporre in un luogo per così importante e affascinante per me è qualcosa di davvero speciale. Spero che i visitatori vengano ad agosto e apprezzino l'arte in questo scenario mozzafiato".

Costruita nel 1283 come monastero dal conte di Cornovaglia poi acquistata nel 1539 da Enrico VIII, in seguito residenza - tra il 1600 e la fine della Prima Guerra Mondiale - dei Duchi e Conti di Bridgewater, Ashridge House apre raramente le porte al pubblico: i biglietti sono in vendita a 10 sterline l'uno. Tutti i proventi della vendita saranno devoluti al servizio sanitario nazionale britannico.