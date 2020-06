USA, Chase Rice sfida il Covid: concerto per mille persone senza mascherine e distanziamento

Lo scorso sabato 27 giugno, presso il Brushy Mountain State Penitentiary - una ex prigione riconvertita in un centro per eventi - Petros, Tennessee, si è tenuto un concerto al chiuso al quale hanno preso parte, tra il pubblico, oltre mille persone, che - stando a numerosi report pubblicati da diverse testate americane - non hanno osservato nessuna misura di sicurezza né di distanziamento sociale. Lo show ha avuto per protagonista il cantante country Chase Rice. Lo staff dell'artista ha opzionato per la serata uno degli spazi più grandi della struttura, riducendo però la capienza da 10mila a 4mila unità, come da indicazioni del Centers for Disease Control and Prevention, l'autorità statunitense in materia di sanità pubblica. Nonostante tutto gli spettatori, una volta iniziato lo show, si sono accalcati davanti al palco:

Chase Rice just played a concert to an enormous crowd of unmasked fans here in Tennessee. For once, I am at a loss for words. pic.twitter.com/wB47u1EaFd — Lorie Liebig (@lorieliebig) June 28, 2020

L'iniziativa è stata fortemente criticata non solo da una parte di opinione pubblica, ma anche da diversi esponenti della comunità musicale: "La gente che vedete nel pubblico, oltre che gli organizzatori di questo concerto, stanno facendo in modo che i musicisti coscienziosi non siano in grado di lavorare per un bel po' di tempo", ha twittato John Darnielle dei Mountain Goats, "E al pubblico coscienzioso di non vedere concerti per un pezzo. E, per essere schietti, tutto questo fa schifo al cazzo".

"Capisco che la si possa pensare in modi diversi, e che sul Coronavirus ci siano opinioni differenti, soprattutto in merito a come agisca tra le folle", ha chiarito Rice in un video pubblicato subito dopo il fine settimana: "La cosa più importante per me siete voi. E' per voi che scrivo canzoni e giro questo paese, è per voi che faccio concerti dove voi cantate le mie canzoni. Ragazzi, per me siete tutto, quindi la vostra sicurezza per me è una grande priorità".

Sul suo sito ufficiale, Chase ha annunciato altri concerti nel sudest degli USA per i prossimi giorni, tra i quali almeno altri due spettacoli al chiuso in Kentucky e Virginia.

Pur ricordando come la capacità degli ospedali dello stato stia rimanendo stabile, la dottoressa e commissario della salute pubblica dello stato Lisa Piercey ha ricordato come "in Tennessee il Covid-19 sia ancora molto presente, quindi raccomandiamo con forza ai cittadini di mantenere il distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani e utilizzare dispositivi di protezione individuale".