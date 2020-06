MTV Video Music Awards ai tempi del Covid: lo spettacolo continua (ma a porte chiuse)

Nonostante gli USA stiano vivendo una fase ancora molto critica dell'emergenza sanitaria, l'edizione 2020 degli MTV Video Music Awards avrà comunque luogo come da programma il prossimo 30 agosto al Barclays Center di Brooklyn, nella Grande Mela. A rivelarlo è stato il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo nel corso di una conferenza stampa: durante l'incontro con i giornalisti, convocati per fare il punto sulla "fase tre" che dovrebbe vedere la maggiore delle città della east coast tornare alle attività dopo la fase acuta della pandemia da Covid-19, il governatore ha chiarito come l'evento avrà il semaforo verde da parte delle autorità a patto che si svolga "a porte chiuse o con un pubblico limitato".

Come osservato da CoS, la prossima edizione degli MTV VMA - ospitati nel 2019 dal Prudential Center di Newark, in New Jersey, con Lizzo e Missy Elliott tra i protagonisti - potrebbe essere il primo grande evento musicale indoor in nordamerica dall'inizio della crisi sanitaria mondiale: di certo, però, gli organizzatori non potranno sfruttare appieno la capienza del Barclays Center, che in occasione di show musicali può ospitare fino a 19mila persone.

Al momento dal network musicale non sono arrivate ulteriori anticipazioni.