Thom Yorke: nella sua nuova playlist anche Fabrizio De André

In passato, il frontman dei Radiohead Thom Yorke aveva collaborato con la BBC proponendo playlist con musica della buonanotte. Ora Yorke lavora con la Sonos, dove è responsabile di una stazione che si chiama 'In the Absence Thereof'.

Alla fine dello scorso mese di maggio venne pubblicata la prima compilation curata da Thom Yorke, una playlist che non si focalizzava su un solo genere musicale ma che spaziava comprendendo un po' di tutto, da Iggy Pop e James Blake fino al jazz di Duke Ellington. Questa seconda playlist per Sonos Radio promette di avere una selezione sulla falsariga della prima e comprende anche il “Cantico dei drogati” e “Primo intermezzo” tratti dal secondo album del cantautore genovese Fabrizio De André del 1968 “Tutti morimmo a stento” (leggi qui la nostra recensione).

Come potete provare da voi ascoltandola qui sotto, o anche solo leggendo i titoli di cui si compone.

01. Jan Jelinek – “John Cage, I’ve Been Told to Ask You the Following Question: Where are You Going?”

02. Frank Sinatra – “Send in the Clowns”

03. Yoshio Ojima – “Esplanade (Live)”

04. Jóhann Jóhannsson – “The Navigators”

05. Fabrizio De André – “Primo intermezzo”

06. Kim Gordon – “Earthquake”

07. Girl Band – “De Bom Bom”

08. Halim El-Dabh – “Wire Recorder Piece”

09. Gaelic Psalm Singers – “Montrose. Psalm 9: 10-11- Live”

10. Ursula Bogner – “Modes”

11. Injury Reserve feat. Rico Nasty – “Jawbreaker”

12. Max de Wardener – “The Sky has a Film”

13. GILA – “Tuff Whisper”

14. Rrose feat. James Fei – “For Bass Clarinet 8.97”

15. Fabrizio De André – “Cantico dei drogati”

16. Jon Gibson – “Song I”

17. Jai Paul – “Zion Wolf Theme – Unfinished”

18. Bullion – “We Had a Good Time”

19. Kelly Moran – “Heliconia”

20. JPEGMAFIA – “Papi I Missed U”