Corey Taylor risponde a una tribute band degli Slipknot che cerca uno come Corey Taylor

Crediamo che Corey Taylor abbia già il suo bel daffare essendo il frontman di Slipknot e Stone Sour oltre a non disdegnare l'impegno solista, però è sempre con le antenne alzate ed attento a ciò che gli ruota intorno.

Accade che una band originaria dello stato del New Jersey, gli Of the (Sic) – loro si definiscono 'il più fedele tributo agli Slipknot del mondo' - ha pubblicato questo annuncio: “Abbiamo bisogno di qualcuno della stessa o quasi identica forma fisica di Corey Taylor, alto 5’8" (circa 1.77 mt), con la stessa gamma vocale, l'esperienza sul palco è d'obbligo! Che sia in grado di gestire un pubblico e recitare la parte."

Taylor, crediamo per scherzare o forse per completezza di informazione, ha risposto loro attraverso il suo account Twitter: “Se siete interessati, sono 166 libbre (circa 75 kg)”. Non ci fosse stata la pandemia a scompaginare i piani di buona parte degli abitanti del pianeta Terra, calendari dei concerti compresi, gli Slipknot avrebbero appena concluso il loro tour nordamericano a sostegno dell'ultimo album, pubblicato nell'agosto 2019,“We Are Not Your Kind” (leggi qui la nostra recensione).

If you’re interested, I’m also sitting at 166 lbs... https://t.co/4DmAvz96KE — Corey Taylor (@CoreyTaylorRock) June 29, 2020

Per chi fosse incuriosito dagli Of the (Sic), qui sotto il video di un loro concerto.