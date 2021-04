Quando Eric Clapton e Roger Waters fecero insieme “Wish You Were Here”

Senza dubbio Eric Clapton e Roger Waters sono da annoverare tra i più importanti musicisti che la storia abbia regalato al rock. Quindi il vederli sul palco insieme e mettere la loro arte al servizio di una canzone leggendaria come “Wish You Were Here” dei Pink Floyd è più che un piacere per gli occhi e per i padiglioni auricolari.

Il merito per aver potuto assistere a questo duetto va ascritto all'attore George Clooney che, nel gennaio 2005, si diede da fare per organizzare il benefit concert 'Tsunami Aid: A Concert of Hope' per raccogliere fondi per aiutare la ricostruzione e i famigliari delle vittime del tremendo tsunami che il 26 dicembre 2004 colpì le coste di ben quattordici stati che si affacciano sull'Oceano Indiano soprattutto in Asia – Indonesia su tutti - ma anche dalla parte africana causando la morte di oltre 230.000 persone.

Il chitarrista inglese Eric Clapton è sempre stato un fan dei Pink Floyd, tanto che già nel 1968, in un'intervista rilasciata alla rivista statunitense Rolling Stone, pare quasi presentare la band inglese alla allora appena nata testata, rivelando che sono uno dei suoi gruppi preferiti. E quando gli viene chiesta qualche informazione in più, Slowhand disse:

“Un gruppo molto strano. La cosa più vicina a loro... beh, non riesco a pensare a un gruppo che gli somigli. Molto strani. Non sono veramente psichedelici. Hanno molte cose elettroniche. Sono anche molto divertenti. Sono belli, sono davvero un bel gruppo. Non sono ambiziosi e ti forniscono una bella sensazione quando li guardi.”

Eric Clapton, nel 1984, partecipò alla realizzazione del primo album solista dell'ex Pink Floyd “The Pros and Cons of Hitch Hiking” e si unì a lui in alcune date del tour a supporto del disco.