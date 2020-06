Hayley Williams rivela le sue cinque canzoni preferite dei Paramore

I Paramore si sono formati nel 2004. Da allora, la band guidata dalla cantante Hayley Williams ha pubblicato cinque album in studio. Mentre lo scorso maggio la 31enne musicista statunitense ha pubblicato la sua prima fatica solista, “Petals for Armor” (leggi qui la nostra recensione).

Proprio la Williams si è resa protagonista di uno scambio di messaggi via Twitter con i fan e ha rivelato quali sono le sue canzoni preferite della sua band. Ebbene ecco la sua personalissima Top Five con l'aggiunta di una menzione per altri due brani. Il primo posto è andato a "Told You So", tratto dall'ultimo album pubblicato dai Paramore nel 2017, "After Laughter" (leggi qui la nostra recensione). Alle sue spalle altre tre canzoni incluse in quel disco: "Hard Times", "Pool" e "Rose-Colored Boy". La quinta piazza se l'è conquistata "I Caught Myself", brano del 2008 registrato per la colonna sonora del film "Twilight".

1. Told You So

2. Hard Times

3. Pool

4. Rose-Colored Boy

5. Caught Myself (live)



honorable mentions:

- Tell Me How, tho i cant listen to it

- Hate To See Your Heart Break https://t.co/u8x7rShbjZ — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) June 28, 2020

I fan non si sono accontentati di questa scelta e hanno chiesto di indicare i suoi brani preferiti non scelti dall'ultimo album. La Williams ha compilato un'altra lista indicando cinque canzoni di “Paramore” (2013): "Future", "Crazy Girls", "Fast In My Car", "Last Hope" e "Ain't It Fun”.

1. Future (live)

2. Crazy Girls

3. Fast In My Car

4. Last Hope

5. Aint It Fun



basically, the last 2 paramore albums are our best. nooo contest. https://t.co/i6wI8NflAd — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) June 28, 2020

Ha poi così commentato la scelta di "I Caught Myself": "I ragazzi sembrano trasognati e io riesco a lamentarmi e ad agitarmi".