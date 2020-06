Elettra Lamborghini contro i giornalisti: 'Siete i critici della sagra della sasiccia'

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé. No, stavolta il twerking sui social - o sul palco dell'Ariston, lo scorso febbraio in gara al Festival di Sanremo con "Musica (E il resto scompare)" - non c'entra nulla. L'ereditiera popstar ha appena pubblicato un nuovo singolo "La isla", in duetto con Giusy Ferreri. Il brano, uscito oggi, è prodotto da Takagi & Ketra e rappresenta la prima collaborazione tra la Lamborghini e la voce di "Novembre": un brano allegro in salsa pop-urban che va ad aggiungersi alla lista dei potenziali tormentoni dell'estate 2020, da "Mediterranea" di Irama a "Karaoke" dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, passando per "Good times" di Ghali, "Ciclone" degli stessi Takagi & Ketra con Elodie (in corsa per il titolo anche con "Guaranà"), Mariah e i Gipsy Kings, "Chega" della vincitrice di "Amici" Gaia. È proprio per il duetto con Giusy Ferreri che l'ereditiera è tornata ad attirare l'attenzione sui social, complice la sua risposta a una recensione decisamente poco entusiastica della canzone. La Lamborghini non è riuscita a mandar giù la stroncatura e sul suo account Twitter ufficiale ha puntato il dito contro i giornalisti musicali, definiti "critici della sagra della salsiccia": "Sapete solo sminuire, non ne avete per nessuno... Casualmente i pezzi che non si incula nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode. Invidia? Boh", ha tuonato l'ex volto del "Geordie Shore". Ecco, qui sotto, l'audio di "La isla".

