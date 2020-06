Coronavirus: il Serraglio di Milano annuncia la chiusura (non senza polemica)

Dopo il Circolo Ohibò, un altro club milanese annuncia la sua chiusura a causa dello stop forzato ai concerti causato dall'emergenza epidemiologica da coronavirus: è il Serraglio di via Gualdo Priorato, nato nel 2015 e diventato nel giro di poco tempo uno dei punti di riferimento della musica dal vivo a Milano. I gestori fanno sapere che il locale non riaprirà tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: "Il Serraglio saluta. Anche per noi l'avventura finisce qui, ci abbiamo provato fino all'ultimo respiro ma abbiamo perso. Grazie, grazie davvero a tutti quelli, che standoci vicini ci hanno aiutato a crescere. Non abbiamo intenzione di fare nessuna filippica sul perché e percome, è sotto gli occhi di tutti. Forse, se possiamo permetterci, vorremmo dare un consiglio: ricominciate a vivere la musica con il piacere di farla a prescindere da tutto. Le piccole realtà hanno bisogno di spirito positivo di creatività e passione, che per noi è la base di tutto; poi subentra la professione e il lavoro".

Non manca una piccola polemica: "E voi pubblico, smettetela di seguire solo gli hype dei vari momenti e siate curiosi, ci sono così tanti bravi artisti che non hanno la minima possibilità solo perché non sono abbastanza fighi sui social. Imparate a vivere i club con il piacere di scoprire, socializzare, aiutando talenti dal vivo e non attraverso I like virtuali. Questo periodo dovrebbe averlo dimostrato in pieno. Buona vita a tutti".