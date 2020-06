Venditti e De Gregori, il concerto all'Olimpico è stato rinviato al 2021

View this post on Instagram

📣 📣 📣 📣 VENDITTI & DE GREGORI L’abbiamo attesa, l’abbiamo sognata ...oggi finalmente abbiamo LA DATA!!! 🎊 L’EVENTO È RINVIATO AL 17 LUGLIO 2021 STADIO OLIMPICO - ROMA 🏟💛❤️ L’evento, unico nel cuore della Capitale, previsto il 5 settembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, si terrà il 17 LUGLIO 2021. ______________________________________________________ I biglietti già acquistati per lo show del 5 settembre 2020 rimangono validi per lo show di sabato 17 LUGLIO 2021. Tutte le informazioni sui biglietti 🎫 sono disponibili al link nelle stories 😎 @friendsandpartners ______________________________________________________ #AntonelloVenditti #Venditti #FrancescoDeGregori #DeGregori #live #music #musica #StadioOlimpicoRoma #Rome #friendsandpartners