Le brevi di oggi, 29 giugno: Aiello, Marc Orleans (Sunburned Hand of the Man), Devendra Banhart, Fontaines D.C., Pulcino Pio

Torna il Pulcino Pio con “Gigibabalulù”. “Ci sono voluti anni per trovare il team giusto. Oggi siamo pronti ad un rilancio in grande stile grazie alle eccellenze con le quali abbiamo raggiunto accordi. PIO è cresciuto, così come la sua grande “famiglia”, e aveva bisogno di un progetto ambizioso, come quello che stiamo ultimando. Sono più di venti le figure professionali che hanno messo la propria esperienza al servizio di quello che, ancora oggi, è il fenomeno italiano con i numeri più alti nel “family entertainment” e nell’area “kids”. Questo per noi di Radio Globo è motivo di orgoglio” ha dichiarato Bruno Benvenuti. “Da qui a settembre saranno 4 i video che pubblicheremo, in attesa delle grandi novità di settembre che prevedono, tra le altre cose, anche l’uscita di un nuovo album di inediti, di un progetto natalizio e soprattutto del lancio di nuovi “characters” che avranno un ruolo fondamentale anche a livello musicale: aspettatevi delle belle sorprese!” annuncia Max Moroldo.

A poco più di un anno dal loro debut album “Dogrel”, pubblicato il 12 aprile 2019, i dublinesi Fontaines D.C. tornano con “A Hero’s Death” in uscita il prossimo 31 luglio. Il nuovo disco è anticipato dalla pubblicazione della title track. La band irlandese presenterà in concerto i nuovi brani anche in Italia il prossimo 13 marzo ai Magazzini Generali di Milano. Le prevendite disponibili verranno aperte su Ticketmaster e sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 luglio. I biglietti acquistati per la data del 15 luglio 2020 al Circolo Magnolia di Milano restano validi per la nuova data.

Devendra Banhart il 24 luglio pubblicherà un EP di quattro brani, “Vast Ovoid, in edizione limitata in vinile colorato. E' disponibile in download e streaming il brano “Let's See”. Un’altra traccia dell’EP, un remix di Helado Negro di “Love Song”, canzone originalmente contenuta nell’ultimo album del cantautore texano, “Ma”, era stata resa disponibile lo scorso gennaio. Dell'EP Banhart dice: “Questo EP nacque durante le recording session di “Ma”, tre canzoni che però non c’entravano molto con il tema della maternità trattato nel disco…In ultima analisi, tutte e tre le canzoni parlano della differenza tra la delusione e la disillusione…Una differenza più grande di quanto me la immaginassi…Nella disillusione c’è molta più libertà, molto più spazio per respirare….Ogni giorno, qualcosa echeggia tra i nostri corpi distanti... L’incertezza è sempre stata lì, no? Fa paura…Ma tutti i frutti del vero cambiamento stanno in realtà iniziando a fiorire…Andiamo avanti ... teniamo in ordine il giardino, teniamo in ordine il giardino...Continuiamo a tenere alta la guardia. Continuiamo a restare rilassati. Continuiamo a preoccuparci del prossimo. Continuiamo a parlare con il nostro corpo. Continuiamo a respirare bene. Teniamo in ordine il giardino.”

Aiello, il cantautore calabrese (ma romano d'adozione) che negli ultimi mesi si è fatto un seguito tra i seguaci della scena ItPop italiana grazie a singoli come "Arsenico", "Il cielo di Roma" e "La mia ultima storia", torna venerdì 3 luglio con un nuovo brano. Si intitola "Vienimi (a ballare)" ed è un'anticipazione del suo prossimo disco.

È morto il chitarrista Marc Orleans, membro del collettivo sperimentale di Boston dei Sunburned Hand of the Man, negli anni sul palco insieme a Sonic Youth, Six Organs of Admittance, Four Tet e Sunn O))). Oltre a far parte del gruppo, il chitarrista suonò anche in altri progetti come i D. Charles Speer & The Helix, e il duo degli Eleven Twenty-Nine, quest'ultimo composto insieme a Tom Carter.