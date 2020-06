Le brevi di oggi, 29 giugno: Aiello, Marc Orleans (Sunburned Hand of the Man)

Aiello, il cantautore calabrese (ma romano d'adozione) che negli ultimi mesi si è fatto un seguito tra i seguaci della scena ItPop italiana grazie a singoli come "Arsenico", "Il cielo di Roma" e "La mia ultima storia", torna venerdì 3 luglio con un nuovo brano. Si intitola "Vienimi (a ballare)" ed è un'anticipazione del suo prossimo disco.

È morto il chitarrista Marc Orleans, membro del collettivo sperimentale di Boston dei Sunburned Hand of the Man, negli anni sul palco insieme a Sonic Youth, Six Organs of Admittance, Four Tet e Sunn O))). Oltre a far parte del gruppo, il chitarrista suonò anche in altri progetti come i D. Charles Speer & The Helix, e il duo degli Eleven Twenty-Nine, quest'ultimo composto insieme a Tom Carter.