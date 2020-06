Justin Bieber accusato di stupro: ecco una foto del 2015 che proverebbe la sua innocenza

Il cantante canadese - che ha intentato un’azione legale da 20 milioni di dollari contro i due utenti che, dietro account anonimi comparsi su Twitter, hanno accusato Justin Bieber di violenza sessuale - lo scorso 22 giugno ha pubblicato una serie di post sui social per rispondere alle accuse mosse dai due profili, dietro ai quali ci sarebbero due ragazze di nome Danielle e Kadi, che hanno raccontato alcuni episodi che risalirebbero al marzo del 2014 e al maggio del 2015. Bieber, sempre via Twitter, ha inoltre pubblicato alcune foto e diversi contenuti che mostrano i suoi spostamenti la notte del 9 marzo 2014 quando sarebbe successo l’accaduto a Austin, in Texas, raccontato da Danielle.

Come riportato dalla rivista britannica The Sun e da altre testate come il Daily Mail, una fotografia condivisa sui social anni fa e riemersa in questi giorni proverebbe l’innocenza di Justin Bieber e smentirebbe anche quanto dichiarato da Kadi, che ha raccontato di un episodio accaduto il 4 maggio 2015 a New York.

Lo scatto in questione, riportato di seguito e realizzato nel 2015, ritrae il cantante canadese in compagnia di alcuni amici davanti a un furgone attrezzato per la vendita di street food. La foto è stata scattata alle 4 di notte a New York nella stessa sera del Met Gala del 2015 a cui Bieber ha partecipato e nella stessa notte in cui Kadi, stando a quanto dichiarato dalla ragazza, sarebbe stata aggredita sessualmente dal cantante.

Una fonte, come ripreso dal “The Sun”, in merito alla fotografia ha dichiarato: “Questo scatto è cruciale per l’alibi di Justin perché mostra che è rimasto fuori dopo il Met Gala e non era in un hotel al momento del presunto attacco”.