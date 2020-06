Laura Pausini al governo: 'Riconosca i giusti diritti ai lavoratori dello spettacolo'

Laura Pausini, che questa mattina ha dato il via a Radio Italia ORA, maratona che per tutto il weekend vedrà 45 big della musica italiana protagonisti del palinsesto nelle vesti di speaker (per un'ora ciascuno), ha lanciato ai microfoni dell'emittente un altro appello al governo dopo quello dello scorso aprile, condiviso dalle star della musica tricolore, da Tiziano Ferro a Claudio Baglioni. Queste le parole della 46enne cantante romagnola, a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti dalla crisi causata dall'emergenza coronavirus:

"È un momento difficile, ma stiamo tutti ricordando a chi deve decidere che l'Italia ha un grandissimo gruppo di persone che lavora nei concerti, e che in questo momento sta vivendo questa crisi in maniera più forte. Noi cantanti siamo vicini a loro come possiamo, ma il nostro Governo deve assolutamente riconoscerli come lavoratori, non può dimenticarsene. Quando io e miei colleghi abbiamo fatto un appello per essere i portavoce di questi lavoratori, molte persone - e quindi forse anche il Governo - hanno pensato che fosse rivolto alla tutela di noi artisti, ma non è assolutamente così. Le maestranze dello spettacolo sono centinaia di migliaia di persone, che fanno un lavoro complicato e impegnativo che non si vede mai, ma senza i quali ascoltare la musica e assistere a un concerto sarebbe impossibile. Gli eventi di quest'estate ci mancheranno tantissimo, ma sono sicura che torneremo presto tutti insieme e sarà come se non ci fossimo mai lasciati".