Prince, accordo con TikTok: ora il suo catalogo è sull'app

TikTok ha siglato un accordo con i gestori del patrimonio di Prince in virtù del quale a partire da ieri, venerdì 26 giugno, l'intero catalogo del compianto folletto di Minneapolis è disponibile sull'applicazione popolarissima tra i giovani. Ora gli utenti di TikTok possono utilizzare anche le canzoni di Prince per realizzare i loro brevi video musicali. Si tratta del primo accordo firmato dai gestori del patrimonio dell'artista con un'applicazione del genere, dopo la pubblicazione - nel 2018 - di alcuni album della voce di "Purple rain" sulle piattaforme di streaming (era nota l'avversione di Prince per le piattaforme di musica online per lo streaming e il download). Sempre nel 2018 arrivò in streaming anche una "Prince Anthology: 1995-2010", composta dalla Prince Estate con 37 pezzi scelti tra i brani più rappresentativi di quegli anni.