Pearl Jam, Jeff Ament: a sorpresa l’EP ‘American Death Squad’

Il bassista dei Pearl Jam Jeff Ament ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo EP, “American Death Squad”. Il lavoro è composto da cinque canzone ed è stato scritto dal musicista statunitense nel corso delle settimane difficili della pandemia di Covid-19: è stato annunciato solamente oggi, 26 giugno, nel giorno della sua pubblicazione. Ament ha raccontato così la genesi del progetto: “Nei giorni successivi al rinvio del nostro tour, ho trovato necessario trovare uno sbocco per l'energia che avevamo creato andando in tour”. Prosegue poi il musicista:

Ogni mattina, entravo in studio con l'obiettivo di scrivere una canzone ogni giorno, non importava quanto brutta. I giorni in cui eravamo in isolamento e guardavamo le notizie della distruzione per gentile concessione del virus (e l'inettitudine della nostra leadership o come la chiamano qui la Squadra della Morte Americana) nascevano sogni vividi e senso d’impotenza. Queste sono state alcune delle prime canzoni uscite. Crude e concise.

Mentre la versione digitale dell’EP, nel quale Ament suona anche il piano e la chitarra elettrica, è già disponibile in digitale, la versione in vinile approderà nei negozi nel mese di agosto, in attesa di una data più precisa.

Il bassista ha al momento all’attivo, oltre ai lavori con Pearl Jam, Green River, Mother Love Bone, Temple of the Dog, Three Fish, Deranged Diction, Tres Mts. e RNDM, i tre album solisti “Tone” (2008), “While My Heart Beats” (2012) e “Heaven/Hell”.