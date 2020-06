Vasco fa gli auguri a Gaetano Curreri: ‘Non avrei mai iniziato questa straordinaria avventura’

View this post on Instagram

Buon compleanno al maestro Gaetano (Bethoten) Curreri!!! 🥂🍾🎂🎊🎉..senza il quale non avrei mai iniziato questa straordinaria avventura 😉😎💥 #buoncompleanno #auguri #gaetanocurreri #questastoriaqua #puntoradio #jenny #silvia #45giri #modenapark #recordmondiale @gaetanocurreri