I Queen vi invitano nel backstage dei loro concerti con la serie ‘Lockumentary’

I Queen + Adam Lambert hanno dovuto posticipare al 2021 il loro “Rhapsody Tour”, che debutterà in Italia il 23 maggio 2021 per poi proseguire con le altre tappe della tournée nel resto d’Europa. Tutto fermo, quindi, per ora, ma la formazione un tempo capitanata da Freddie Mercury ha trovato comunque il modo di portare con sé i fan sul palco, anzi, questa volta dietro al palco. Il gruppo ha infatti lanciato il primo episodio, “Roadies In Lockdown”, della serie “Lockumentary”, che racconta la formazione britannica in tempi in cui l’esperienza della musica dal vivo non è più scontata.

Nel primo episodio la parola è lascia ai roadies della band e mostra, per voce dello stage manager Andy Bews, cosa significa mettere in piedi i colossali palchi che ospitano i Queen. La clip, della durata di cinque minuti circa, include riprese dietro le quinte e i soundcheck fatti dal gruppo in Australia, Corea del Sud e Giappone.

Lo “European Rhapsody Tour” prenderà il via il 23 maggio prossimo all’Unipol Arena di Bologna e dopo diversi set nel Vecchio Continente si concluderà a Madrid il 7 luglio 2021.

In occasione del cinquantennale del gruppo di “Don’t Stop Me Now” la Royal Mail britannica omaggerà i Queen concedendo spazio al gruppo sui suoi francobolli, che saranno stampati nel mese di luglio e raffigureranno le copertine di otto album della band, quattro foto dal vivo e una foto ufficiale del gruppo.