Pink Floyd, ‘Shine On You Crazy Diamond’ live a Wembley nella playlist di rarità: ascolta

Nuova chicca per i fan dei Pink Floyd, che dallo scorso 22 maggio stanno pubblicando all’interno della playlist battezzata “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist” diversi brani del repertorio della band britannica, riservando al venerdì di ogni settimana le rarità. E oggi è venerdì. L’ultima aggiunta alla selezione è “Shine On You Crazy Diamond, Pts 1-6” dal vivo a Wembley del 1974, nella versione del mix del 2011, approdata tra le fila della playlist dopo che negli ultimi giorni avevano trovato posto, pur senza essere rarità, “Mother”, “Brain Damage”, “The Show Must Go In”, “Pigs” e numerosi altri pezzi. Il più recente acquisto della playlist lo trovate come sempre su Spotify, YouTube e su piattaforme come Amazon e Apple Music.

“Shine On You Crazy Diamond” è inclusa nel nono album in studio dei Pink Floyd, “Wish You Were Here”. È composta da nove parti e le prime cinque aprono l’album mentre le restanti quattro lo chiudono. Nel mezzo, si trovano gli altri capisaldi del disco: “Welcome to the Machine”, “Have a Cigar” e la title track “Wish You Were Here”.

Le rarità incluse in “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”, inaugurate il mese scorso con la versione di “Us & Them” dal vivo all’Empire Pool di Wembley di Londra nel 1974, prima del lancio della playlist potevano essere ascoltate solo all’interno del boxset del 2011 del gruppo di Roger Waters e David Gilmour “Immersion”.