Concerti, 'PFM canta De André - Anniversary’: una nuova data a Roma

Alle date del tour, 'PFM canta De André - Anniversary’, della band capitanata da Franz di Cioccio - rimandate a settembre a causa dell’emergenza Coronavirus - si aggiunge un nuovo appuntamento. Il gruppo si esibirà dal vivo, interpretando il repertorio di Fabrizio De André, anche il 9 settembre presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. In occasione della tournée, come in precedenza, i concerti della PFM saranno caratterizzati dalla presenza sul palco di una formazione con due ospiti d’eccezione: il tastierista Flavio Premoli (fondatore PFM) e Michele Ascolese, storico chitarrista del cantautore genovese.

I biglietti per la data romana saranno in vendita su TicketOne dalle ore 12 di sabato 27 giugno.

Attraverso un post pubblicato sui social, Franz di Cioccio e soci hanno, inoltre, comunicato che il prossimo 5 settembre la PFM sarà in concerto in Piazza Grande di Palmanova (Udine), nell'ambito della rassegna "Estate di Stelle”. A seguire - come già annunciato - il gruppo si esibirà presso il Gran Teatro Morato di Brescia il 25 settembre, al Gran Teatro Geox di Padova il 26 settembre e al Teatro Dal Verme di Milano il 28 settembre. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.