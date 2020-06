Angelica, ascolta il nuovo singolo 'Il momento giusto'

Angelica ha reso disponibile online un nuovo singolo intitolato "Il momento giusto": la canzone, realizzata con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa "Per Chi Crea", segue l'album di debutto "Quando finisce la festa" e i brani "Vecchia novità" (registrato in duetto con Giacomo Ferrara" e "C’est fantastique".

Riguardo alla pubblicazione, l'artista ha dichiarato:

"Il momento giusto non esiste, è una buona scusa, è un’idea che ci tiene fermi e lontani dal prendere delle vere decisioni, in attesa di vivere lontani dal rischio. Ho capito che non c’è mai un momento giusto ma ci sono scelte giuste o sbagliate da fare. E in entrambi i casi vanno comunque bene. Il pezzo rispecchia una parte del nuovo percorso che ho voluto intraprendere, è un mix tra elettronica vintage, house, cantautorato italiano anni sessanta con un french touch dato dalla produzione di Antonio Cupertino, Riccardo Montanari e Giacomo Carlone"