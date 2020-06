Concerti, la ripartenza dopo il Covid: in Italia più fiducia che in UK

Nonostante l'emergenza sanitaria abbia azzerato - con un conseguente midiciale contraccolpo sull'intero settore - gli spettacoli di musica dal vivo, le prospettive per la ripartenza del comparto live in Italia sono migliori rispetto a quelle individuate sul mercato britannico: a rivelarlo è una ricerca condotta dalla società inglese Indigo sia oltremanica che nel nostro Paese.

Secondo l'indagine, realizzata in Italia con la collaborazione di Assomusica - l'associazione di categoria che raggruppa la maggior parte degli impresari musicali nazionali - e Agis su un campione composto da 32mila appassionati di musica dal vivo, l'aspettativa relativa ai concerti in Italia riguarda l'81,6% del campione, contro il 67% del Regno Unito. Il dato, secondo l'indagine, si tradurrebbe in una maggiore fiducia del pubblico riguardo la ripartenza degli eventi, in virtù del quale il 30,5% del campione italiano starebbe già acquistando biglietti per show già in calendario - contro il 17% fatto segnare in UK. Riguardo le venue preferite dal pubblico nostro connazionale, gli eventi all'aperto di dimensioni medio-piccole si sono rivelati i più graditi, seguiti da strutture di dimensioni medio-grandi con posti a sedere, dai grandi eventi live all'aperto e dalle piccole sale teatrali. L'indice di fiducia del pubblico italiano nei confronti dei contesti citati oscilla tra i 7,5 e 6 punti su dieci: i pubblico inglese ha assegnato ai grandi eventi all'aperto - contesto che secondo gli appassionati d'oltremanica garantirebbe maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario - un coefficiente di appena 5 punti su 10.