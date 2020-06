Concerti, Asaf Avidan: tre date in Italia a febbraio 2021

Il cantautore israeliano Asaf Avidan il prossimo anno presenterà dal vivo il suo nuovo album, “Anagnorisis” - in uscita il prossimo 11 settembre - anche in Italia. La voce di “Reckoning Song” sarà in concerto nel nostro Paese in occasione di tre date in programma a febbraio 2021 a Roma, Milano e Bologna. Asaf Avidan e la sua band si esibiranno presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale il 20 febbraio, presso i Magazzini Generali del capoluogo lombardo il 21 febbraio e al Teatro Duse di Bologna il 23 febbraio.

Il prezzo dei biglietti della data romana, in vendita su TicketOne dalle ore 10 di lunedì 29 giugno, sarà di 30, 50 euro (più diritti di prevendita) per i posti in platea e di 26,50 euro (più diritti di prevendita) per quelli in galleria. Il prezzo dei titoli d’ingresso del concerto milanese, in vendita sempre dalle ore 10 di lunedì 29 giugno su Mailticket, sarà di 25 euro (più diritti di prevendita). I biglietti dello show bolognese, invece, saranno in vendita su TicketOne e Vivaticket dalle ore 10 di lunedì 29 giugno, al prezzo di 42 euro (diritti di prevendita inclusi) per la prima platea, 36 euro (diritti di prevendita inclusi) per la seconda platea, 30 euro (diritti di prevendita inclusi) per la prima galleria e 24 euro (diritti di prevendita inclusi) per la seconda galleria.

Asaf Avidan ha registrato il suo nuovo disco in parte nel suo studio a Tel Aviv, dove il cantautore è stato affiancato da Tamir Muskat, e in parte - a causa del lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus - presso la sua abitazione in Italia. Nel corso del 2020 Avidan ha pubblicato, come solista, i singoli “Earth Odyssey” e “Lost Horse”.