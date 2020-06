Le brevi di oggi, 26 giugno: Vasco Rossi, Megan Thee Stallion, Danti feat. Raf e Rovazzi

Megan Thee Stallion ha reso disponibile online il nuovo brano "Girls in the Hood", prima uscita inedita della cantante di Houston dopo "Suga", EP pubblicato lo scorso 6 marzo:

E' online "Liberi", nuovo brano di Danti registrato con la collaborazione di Raf e Fabio Rovazzi, definita dall'artista lombardo "una canzone non scritta per festeggiare ma per regalare dei momenti di spensieratezza in un periodo in cui c’è molto bisogno":

Su YouTube è stata reso disponibile il remix di "Cosa succede in città" - brano di Vasco Rossi originariamente pubblicato nell'eponimo album del rocker di Zocca del 1985 - realizzato dal Dj Luca Zanarini, che nel 2019 aveva già firmato il remix di "T'immagini", sempre di Rossi: