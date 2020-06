Caricamento video in corso Link

Ci sono le grandi signore delle canzone di tutte le epoche - da Shirley Bassey a Billie Eilish (che ha scritto e interpretato la canzone d'apertura del prossimo film di "007", "No Time to Die", con la colonna sonora di Hans Zimmer, il quale ha collaborato con Johnny Marr), passando per Nancy Sinatra, Carly Simon, Tina Turner, Madonna e Adele - e autentici giganti come Louis Armstrong o Paul McCartney, senza dimenticare rock band come Duran Duran e Garbage - e anche i Radiohead, che pure vennero "scartati", nel 2015, senza troppi complimenti: la saga di James Bond, tra le altre particolarità che l'hanno fatta diventare un unicum nella storia del cinema mondiale, ha anche delle colonne sonore di assoluto pregio, realizzate ad hoc da artisti di indiscutibile livello. Ecco, nelle pagine a seguire, i temi più celebri che siano mai stati associati alle pellicole tratte dai romanzi di Ian Fleming. A cominciare da...