Aloe Blacc: il ritorno del cantante di 'I need a dollar' dopo un lungo silenzio

Scalò le classifiche internazionali nel 2010 grazie alla hit "I need a dollar", contenuta nell'album "Good things". Poi, dopo il successivo disco "Lift your spirit", datato 2013, un lungo silenzio - segnato dalla rottura con l'etichetta che lo aveva messo sotto contratto, la Interscope, di proprietà di Universal, e l'inizio di un nuovo percorso da indipendente - interrotto nel 2018 da un progetto natalizio, "Christmas funk". Ora il cantante statunitense Aloe Blacc torna con un singolo, "My way", che anticipa l'uscita del suo prossimo album, il primo dopo il passaggio a BMG.

“Non si tratta di un genere in particolare, la mia musica si basa sull’A.I.M.: Affermazione, Ispirazione, Motivazione. Ho avuto moltissime opportunità per parlare della mia musica ma non mi sono mai sentito a mio agio nel dire ‘sono un artista pop’ piuttosto che ‘sono un artista folk’, e allora ho capito. La mia scrittura è tematica”.

Family All Love Everything My Way Wherever You Go Nothing Left But You Glory Days I Do Corner Hold On Tight Harvard

Il disco si intitola "All love everything" e arriverà nei negozi il 2 ottobre:Di seguito copertina e tracklist di "All love everything":