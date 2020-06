Joni Mitchell: la canzone che scrisse per la fine del suo amore per Leonard Cohen

Leonard Cohen e Joni Mitchell hanno scritto alcune delle canzoni più emozionanti di sempre. Forse era inevitabile che quando si incontrarono per la prima volta, al Newport Folk Festival nel 1967, dovessero piacersi immediatamente, tanto da iniziare una relazione che, però, si sarebbe esaurita nel giro di qualche mese. Rimanendo comunque buoni amici sino alla morte di Cohen avvenuta nel 2016.

Dopo essersi incontrati al festival, come riporta il sito di Leonard Cohen, i due hanno abitato insieme per un mese nella casa di Laurel Canyon del cantautore canadese. Quel periodo coincise con il momento in cui dei produttori cinematografici di Hollywood cercavano di convincerlo a realizzare un film basato sulla sua canzone "Suzanne" e, incaricato del progetto, Cohen cercò di avere un aiuto dalla Mitchell per la compisizione della colonna sonora, una collaborazione che non vide mai la luce.

Caricamento video in corso Link

Anni dopo, la cantautrice canadese, sul primo incontro con Cohen, rivelò a Malka Maron per il libro 'Joni Mitchell: In Her Own Words':

"Leonard fece "Suzanne", lo incontrai e gli dissi, 'Adoro quella canzone. Che bella canzone'. Davvero. "Suzanne" è una delle più grandi canzoni che abbia mai ascoltato. Quindi ero orgogliosa di incontrare un artista. Mi ha fatto sentire umile perché guardavo quella canzone e pensavo, 'Woah. Tutte le mie canzoni sembrano così ingenue al confronto'. Ha alzato lo standard di ciò che volevo scrivere".

Quando si chiuse la loro relazione, Joni Mitchell scrisse "Rainy Night House" - canzone inclusa nel suo terzo album “Ladies of the Canyon” del 1970 - quale addio al loro breve amore. Joni stessa confermò che la canzone era proprio dedicata alla fine di quel rapporto:

“Sì. Sono andata una volta a casa sua e mi sono addormentata nella sua vecchia stanza, lui si è seduto e mi ha guardato dormire. Rimase seduto tutta la notte e mi guardò."

Caricamento video in corso Link

Continua ancora la Mitchell:

“C'è una certa libertà poetica in un paio di versi, in realtà sarebbe ‘you sat up all night and watched me to see who in the world…’ L'ho girata. Leonard soffriva molto. I fantasmi affamati così vengono chiamati nel buddismo. Io sono ancora più basso. Cinque gradini più giù.”

Si dice anche che una delle canzoni più note di Joni Mitchell, "A Case Of You", inclusa nel suo quarto album “Blue”, sia stata scritta pensando a Leonatd Cohen, ma questa diceria non è mai stata confermata.