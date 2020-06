Chris Slade: "Se gli AC/DC chiamano io sono pronto"

Il batterista gallese Chris Slade ha dichiarato di essere pronto in qualsiasi momento ad andare in tour con gli AC/DC, nel caso dovesse arrivare la chiamata da parte della band australiana.

Slade ha già fatto parte della formazione guidata da Angus Young dal 1989 al 1994, quando dovette farsi da parte per fare spazio al figliol prodigo Phil Rudd. Slade tornò successivamente nel gruppo nel 2016 quando Rudd venne espulso dalla band dopo essere stato dichiarato colpevole di possesso di droga e di istigazione all'omicidio.

Parlando del capitolo AC/DC con Sonic Perspectives, Slade ha dichiarato:

“Ci saranno sempre voci sugli AC/DC. L'unica persona che sa cosa accadrà è Angus. Non sarà quest'anno! Posso dire che non accadrà nel 2020!".

I bene informati delle cose che riguardano la band australiana sostengono che Phil Rudd è tornato in formazione insieme al cantante Brian Johnson. Slade non si scompone più di tanto e tiene a fare sapere che se ci fosse bisogno, lui è a disposizione:

“Sono sempre pronto a partire. Adoro viaggiare, suonare la batteria e andare on the road. Spero di farlo ancora per molti anni.”