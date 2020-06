Eminem chiede scusa a Diddy e a Revolt Tv

Eminem si è scusato con la Revolt TV di Sean Combs alias Diddy per avere attaccato la stazione televisiva averlo criticato in una rima di una nuova versione di "Bang" di Conway The Machine, pubblicata all'inizio di questa settimana.

Nel brano si sente il rapper di Detroit dire: "Yeah, urla a Puffy Combs, ma fanculo a Revolt. Siete tutti come un telecomando strafatto. Ora capisco perché il nostro pulsante si è rotto." Revolt, senza scomporsi minimamente, ha affidato al proprio account Instagram la risposta da recapitare a stretto giro di posta a Eminem: "Vaffanculo anche te Eminem". Dichiarando inoltre al magazine statunitense Billboard quanto segue:

“Revolt è una black media company, di proprietà di un imprenditore nero, con un team a maggioranza nera, ciò è autentico e reale. Con l'immediata necessità per Revolt di utilizzare la nostra piattaforma per le questioni importanti riguardanti la giustizia sociale, l'uguaglianza e avere la garanzia di continuare ad esserne la fonte, su tutte le nostre piattaforme stiamo svolgendo un lavoro importante. Eminem che prova a venire da noi è una distrazione non necessaria. Non va bene.”

Nelle sue scuse via Twitter Eminem esterna così il suo pensiero: