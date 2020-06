Ringo Starr preferiva suonare le canzoni di John Lennon perché...

Dei quattro di Liverpool che cambiarono il volto della musica negli anni Sessanta Ringo Starr è colui che andava d'accordo più o meno con tutti. E non deve essere stato facile. Anche dopo lo scioglimento dei Beatles Ringo ha infatti suonato con i vecchi compagni, ma ce ne era uno con cui, più di tutti, gradiva suonare, il suo nome: John Lennon.

L'affetto era ricambiato. Nella sua ultima intervista televisiva, nel 1975, John Lennon mostrò tutta la sua soddisfazione per quanto combinato dal Ringo solista:

"Sono molto contento del successo di Ringo perché c'era sempre questa cosa che Ringo fosse sciocco ma lui non è sciocco. Non aveva grande abilità di scrittura e non era noto per aver scritto il suo materiale.”

Con grande autoironia Lennon aggiunse:

“C'era un po' di preoccupazione, anche se lui può girare dei film ed è bravo a farli, ma come sarebbe stata la sua carriera discografica? In generale, probabilmente, è anche meglio della mia”.

A un certo punto, alla fine degli anni Sessanta, il rapporto tra John Lennon e Paul McCartney iniziò a non andare bene. Ringo capiva immediatamente se una canzone fosse scitta dall'uno oppure dall'altro, disse infatti:

"Potevo dire quali erano le canzoni di John, ho sempre preferito suonare quelle, avevano sempre un po' più di rock'n'roll".

"Rain" è la canzone dei Beatles preferita di Ringo. E ancora oggi il batterista dei Beatles ha una certa affinità con l'ex compagno di band. Nel suo ultimo album, “What is My Name”, è infatti inclusa una canzone scritta proprio da John Lennon, “Grow Old with Me”.

Ringo ne ha parlato in modo commovente a Dave Grohl:

"La cosa interessante è che questo tizio, Jack Douglas, il produttore, mi ha portato questo brano di John (dalle demo di Lennon del 1980 'Bermuda Tapes), non l'avevo mai sentito. Quindi lui è ancora nella mia vita. E così è nel nuovo album. Ma il motivo per cui mi ha dato questo CD è (perché) all'inizio, John dice, 'Oh, sarebbe fantastica per Richard Starkey.'”

Aggiunge ancora Ringo:

“Mi sento bene ogni volta che ci penso, parla di me. Dice (imitando la voce di Lennon), 'Ehi, Ringo, questa sarebbe fantastica per te'. (...) Mi emoziono pensando a lui 40 anni fa che parla e pensa a me sul suo nastro”.