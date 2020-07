Timoria: Carlo Alberto 'Illorca' Pellegrini racconta 'Speedball 2020', 25 anni dopo

In occasione del venticinquesimo anniversario della pubblicazione di "2020 Speedball", il quinto album di inediti in studio dei Timoria uscito nel 1995, Rockol ha contattato tutti gli elementi della band per farsi raccontare le session di lavorazione del disco di "Brain Machine" ed "Europa 3". Ecco la testimonianza di Carlo Alberto Pellegrini, "Illorca":

"Dopo un viaggio negli USA, mio fratello mi portò un po' dischi 'classici' del rap, e così nacque il mio amore per l'hip hop: ad affascinarmi di più era il gangsta rap, quello dei Bloods e dei Crips, della West Coast, di Compton. All'epoca stava iniziando a prendere piede, negli USA, la commistione tra melodia e rap, quindi ho pensato di arricchire il repertorio di influenze del gruppo con il bagaglio che avevo maturato personalmente: la parte rappata su 'Dancing Queen' è nata così".

"Gli anni Novanta sono stati un periodo di evoluzione del rock, e di conseguenza ci siamo evoluti anche noi. Abbiamo limitato al massimo il retaggio anni Settanta per contaminarci, perché - all'epoca - 'contaminazione' era la parola d'ordine".

"Angelo Carrara [produttore esecutivo di '2020 Speedball'] ha avuto un grande importanza, musicalmente: dopotutto era stato il responsabile del lancio di Ligabue. Era una sorta di deus ex machina, ma inconsapevole. Con noi ha fatto una scommessa, vincendola. Era un autentico pozzo di idee, e - altra cosa importante - non aveva paura di metterci la faccia. E aveva un fiuto eccezionale, dal punto di vista musicale, benché non sapesse assolutamente suonare".

"'2020 Speedball' non è stato una leccata di culo al mainstream. E' un album figlio dei Navigli, dove è stato registrato. All'epoca non era ancora la zona degli aperitivi alla moda per definizione: era un posto a metà tra vecchia Milano e area di spaccio. Noi andavamo al ristorante Mauro il Bolognese, dove la sera si esibivano i cantautori milanesi. Anche quella, per noi, fu un'influenza".

"Quella che come noi ha vissuto da giovane gli anni Novanta? E' stata una generazione senza vento"

Dopo la fine dei Timoria il bassista Carlo Alberto Pellegrini - conosciuto come Illorca - ha fondato insieme al batterista Diego Galeri i Miura, con i quali ha registrato l'album "In testa", nel 2004. Dopo un incidente stradale del quale è rimasto vittima, sempre nel 2004, insieme a Galeri, ha abbandonato l'attività musicale, pur continuando a prendere parte alle attività promozionali inerenti il catalogo della band - nel 2018, insieme a Pedrini e Ghedi, ha tenuto un firmacopie alla libreria Feltrinelli di Brescia per il venticinquennale di "Viaggio senza vento".

