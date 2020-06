Paul McCartney chiede alle scuole britanniche di non servire solo pasti a base di carne

Stando a quanto riportato dal Guardian, Paul McCartney e le sue figlie, Stella e Mary - con cui l’ex Beatle ha ideato nel 2009 la campagna “Meat Free Monday” -, hanno aderito a un invito a modificare le direttive secondo cui è obbligatorio servire quasi tutti i giorni pesce, carne e latticini nelle mense scolastiche in Inghilterra.

L’ex Beatle e le sue figlie hanno firmato una lettera indirizzata al Segretario di Stato per l'istruzione del Regno Unito Gavin Williamson, scritta nell'ambito del processo di consultazione per la strategia alimentare nazionale (National Food Strategy), una revisione storica del sistema alimentare britannico. Tale strategia è un'opportunità per rivedere gli standard alimentari scolastici - secondo cui è obbligatorio servire pesce, carne e latticini quasi tutti i giorni - e introdurre linee guida nutrizionali "che permettono alle scuole di essere più flessibili”.

In un post pubblicato sui profili social di “Meat Free Monday”, Paul McCartney - vegetariano dal 1975 - ha affermato: “Nessuno ha bisogno di mangiare carne, quindi non dovrebbe essere obbligatorio servirla nelle scuole. È tempo di rivedere gli standard alimentari scolastici (School Food Standards) per aiutare il pianeta, salvaguardare gli animali e promuovere un'alimentazione sana”.

Recentemente l’ex Beatle, che lo scorso 18 giugno ha spento 78 candeline sulla torta, ha chiesto ai suoi fan, come regalo di compleanno, di guardare il video “Glass walls”, girato qualche anno fa per PETA - organizzazione no-profit a sostegno dei diritti degli animali - e realizzato per sensibilizzare il pubblico sulle sofferenze che provano gli animali prima di essere macellati.