Take That: il musical ‘The band’ diventa un film

“Greatest Days” è il titolo del film, attualmente in preparazione, basato sul musical teatrale “The band” con le musiche della band britannica e il libretto di Tim Firth. Il lungometraggio ispirato allo spettacolo con le canzoni dei Take That - che lo scorso 29 maggio hanno tenuto un concerto virtuale trasmesso in streaming per raccogliere fondi a favore della lotta contro il Coronavirus, che ha visto esibirsi Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen (senza Jason Orange) - sarà diretto da Coky Giedroyc e scritto da Tim Firth. La pellicola, attualmente in pre-produzione e - come riporta il New Musical Express - senza una data di uscita confermata, racconterà la storia di cinque donne che, amiche da adolescenti e le cui vite sono cambiate grazie a un concerto della loro boyband preferita, si riuniscono 25 anni dopo aver perso i contatti tra loro e ripercorrono i propri ricordi.

La società Sierra/Affinity ha dichiarato, stando a quanto si legge sul sito della rivista britannica: “‘Greatest days’ è una storia accattivante con la musica iconica dei Take That, che sappiamo trasporterà e risuonerà con il pubblico di tutto il mondo”.

Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen hanno, invece, spiegato:

“‘Greatest days’ è un film dedicato a tutti coloro che ci hanno sostenuto negli anni. Mette uno specchio sul nostro pubblico; è una celebrazione della nostra musica ma è letteralmente tutto sui fan e le loro amicizie”.

La band ha poi aggiunto:

“I nostri fan hanno vissuto un viaggio di 30 anni con noi, con loro abbiamo un legame incredibilmente forte e vedere che saranno rappresentati sullo schermo da un cast così forte e talentuoso è incredibilmente emozionante”.

Come riporta sempre l’NME, Cush Jumbo, Ruth Wilson e Rosamund Pike sono in trattativa per recitare una parte nel film.