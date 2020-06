Michael Jackson: guarda una registrazione video inedita condivisa dalla figlia

La figlia del compianto Re del Pop ha condiviso in rete il trailer della nuova serie di Paris Jackson, “Unfiltered: Paris Jackson And Gabriel Glenn” - che debutterà su Facebook Watch il prossimo 30 giugno. Il filmato presenta una registrazione video inedita di Michael Jackson che lo ritrae in compagnia di sua figlia la quale, per rispondere alla domanda “Cosa vorrebbe fare Paris?”, dice: “Mi piacerebbe fare quello che fai tu”. “Cosa faccio io?”, si sente poi nella clip e la figlia di Jackson - ancora bambina - risponde: “Tu balli e canti”. “È questo quello che vuoi fare?”, viene poi chiesto a Paris che risponde facendo cenno di sì con la testa.

Nel trailer, la voce della figlia di Michael Jackson, racconta poi: “Voi vedete una bambina crescere sotto gli occhi del pubblico, dimenticando che sono un essere umano. Ero contraria a lasciar entrare il mondo perché non era una scelta. Non ero pronto allora. Ora mi sento come se fossi pronta”.

Oltre a condividere il trailer della propria serie, Paris Jackson ha pubblicato un nuovo Ep dei Sunflowers - il duo acustico fondato insieme al fidanzato Gabriel Glenn - che è già disponibile all’ascolto sulle principali piattaforme di streaming.