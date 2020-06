Le brevi di oggi, 24 giugno – parte 2: Boss Doms, Mambolosco e Boro Boro, Danti con Raf e Rovazzi, Psychedelic Furs

I britannici Psychedelic Furs hanno pubblicato il loro nuovo singolo, “Come All Ye Faithful", quarta anticipazione del nuovo album della band capitanata da Richard Butler. Il nuovo lavoro discografico del gruppo, dal titolo "Made of Rain" - che avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso primo maggio - arriverà sui mercati il prossimo 31 luglio, 29 anni dopo il disco “World Outside” del 1991.

Ascolta “Come All Ye Faithful", che segue la pubblicazione dei singoli "Don’t Believe”, “You’ll Be Mine” e “No-One".

Il prossimo 26 giugno uscirà il nuovo singolo di Danti, “Liberi”, scritto ed interpretato insieme a Raf e a Rovazzi. Il rapper brianzolo, alla sua prima collaborazione con il cantautore di “Infinito”, ha raccontato in una nota stampa: “‘Liberi’ non è stata scritta per questo periodo ma gli si addice perfettamente. Non è una canzone per festeggiare ma per regalare dei momenti di spensieratezza in un periodo in cui c’è molto bisogno. In questo nuovo singolo c’è un chiaro riferimento nostalgico agli anni della musica house”.

Raf ha aggiunto: “Gli scenari distopici di una pandemia che ha colto tutti impreparati, il persistere di piaghe antiche che l’umanità non ha mai superato veramente, e malgrado gli insegnamenti della storia, l’ostinato uso di metodi coercitivi come ipotetiche soluzioni, le quotidiane difficoltà per tenere il passo, per non sentirsi esclusi in un mondo dove tutto sembra avere un prezzo e tutto si consuma troppo rapidamente, hanno amplificato un estremo desiderio di evasione di spensierata leggerezza, di essere liberi.”

Rovazzi, che ha già collaborato in passato con Danti, ha dichiarato: “Quando Danti mi mandó il brano decisi, dopo il primo ascolto, che dovevo cantarci dentro qualcosa. Essere ‘liberi’ è il desiderio di tutti oggi più che mai, soprattutto il mio.”

Doverosamente premesso che Raf lo conosco dai tempi remoti dei Café Caracas e che sono stato il suo ufficio stampa all'epoca di "Self control"; che Rovazzi mi sta complessivamente simpatico e che considero molto abile la sua costruzione professionale e mediatica; e che su Danti non ho un'opinione... premesso tutto questo, ho ascoltato "Liberi", e non capisco perché una canzone con una piacevole linea melodica debba essere affidata a tre voci. O meglio: lo capisco ma non apprezzo. A me questa moda di cantare canzoni in tre quattro o cinque sembra un modo banale di suscitare curiosità, una modalità vistosamente importata dagli Stati Uniti e che ha la sua ragion d'essere solo in pochi casi. "Liberi" è un buon pezzo, senza la volgarità esibita (e forse necessaria) degli aspiranti tormentoni, ma se la cantasse Raf da solo non sarebbe meno gradevole (anzi).

A margine, e senza polemica: l'8 giugno, nemmeno tre settimane fa, Rovazzi ha dichiarato al "Corriere della Sera" che quest'estate avrebbe passato la mano ("Non mi sarebbe venuto un pezzo allegro"). Evidentemente ci ha ripensato. (fz)

“Caldo” è il titolo dell’album congiunto di Mambolosco e Boro Boro, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali il prossimo 3 luglio e in versione fisica il 10 luglio. Il rapper originario di Vicenza e Federico Orecchia - questo il nome all’anagrafe di Boro Boro - hanno annunciato la tracklist del loro lavoro discografico che includerà 11 tracce, tra cui i remix dei loro singoli “Lento” e “Twerk”.

1. Fallo

2. Forte

3. Va Così

4. Mes Amis

5. Lindo

6. Me Gusta

7. Pesca

8. Twerk RMX

9. Lento RMX

10. Nena

11. Il passo

Il prossimo 3 luglio esce “I Want More” di Boss Doms, primo singolo inedito del suo progetto solista - già annunciato lo scorso mese di marzo. Attraverso un comunicato stampa il braccio destro di Achille Lauro, che recentemente ha pubblicato il singolo "Mina no" e il remix di “Remember me” di Alex Gaudino, ha presentato così il brano di prossima uscita: